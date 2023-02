Medewerkers kinderopvang krijgen er 12 procent bij

Professionals in de kinderopvang gaan er komende anderhalf jaar 11,9 procent op vooruit. Ook krijgen ze meer mogelijkheden om door te groeien én wordt het aantrekkelijker om te starten met dit werk. Uiteindelijk heeft iedere medewerker in de kinderopvang in 2024 een uurloon van boven de 14,08 euro bruto, blijkt uit het nieuw afgesloten cao-akkoord.

De nieuwe Cao Kinderopvang gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2023 en loopt tot en met 30 juni 2024, hebben onderhandelaars afgesproken. Dat is dus een periode van anderhalf jaar. Medewerkers krijgen er per 1 april 150 bruto extra per maand bij en vervolgens 2 procent. In juli ontvangen ze 525 bruto eenmalig. Per 1 januari en 1 april 2024 stijgen de salarissen wederom met steeds 2 procent.

Verder verdwijnt vanaf volgend jaar de laagste trede op de salarisschalen en worden de schalen verlengd, blijkt uit het akkoord. Ook wordt het zogeheten Levensfasebudget aangepast aan de inflatie. Deze indexatie vindt plaats gedurende een periode van maximaal vijf jaar. En de werkgever kan in 2023 en in 2024 maximaal twee keer een gratificatie (extra beloning voor buitengewone inspanning) toekennen, is besloten.

Sprong vooruit

Loes Ypma (Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang): ,,Deze nieuwe cao is een sprong vooruit. Professionals in de kinderopvang gaan er flink op vooruit (11,9 procent). Kinderopvang is zinvol werk, draagt bij aan de ontwikkelingskansen van kinderen én ondersteunt ouders zodat zij werk en zorg ontspannen kunnen combineren. Dat is nogal wat!”

Quote Dit onderhande­laars­ak­koord zal hopelijk leiden tot de benodigde en welverdien­de rust in de sector Rogier Vegter , Brancheorganisatie Kinderopvang

Rogier Vegter (Brancheorganisatie Kinderopvang): ,,Dit onderhandelaarsakkoord zal hopelijk leiden tot de benodigde en welverdiende rust in de sector en laat vanuit de werkgevers onze grote waardering zien voor alle medewerkers die dag in dag uit met hart en ziel werken in de kinderopvang. Belangrijk onderdeel van de waardering is dat we alle huidige en toekomstige medewerkers ook perspectief willen bieden.”

,,Het was voor onze leden heel belangrijk dat de lonen omhooggaan vanwege de torenhoge inflatie”, legt bestuurder FNV Zorg & Welzijn Deddy Dorenbos uit. ,,Dat we daar nu afspraken over hebben gemaakt, geeft ons de ruimte verder te praten over zaken als werkdruk en de grote personeelstekorten.”

Het onderhandelaarsakkoord zal op korte termijn door alle cao-partijen aan hun achterban worden voorgelegd en als alle achterbannen instemmen is er een nieuwe cao. Die moet gaan gelden voor alle medewerkers in de kinderopvang.

