Meer coronapatiënten in ziekenhuis, maar minder op intensive cares

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en mensen die voor iets anders in het ziekenhuis liggen en ook corona blijken te hebben. Voor de druk op de ziekenhuiszorg maakt het volgens het LCPS niet uit of mensen vanwege of alleen mét corona liggen. Patiënten met corona moeten allemaal in isolatie worden verpleegd en dat kost veel extra tijd.