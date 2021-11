Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen, voor het eerst sinds juli

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 10.272 positieve coronatests geregistreerd. Daarmee komt het aantal dagelijks besmettingen voor het eerst sinds 18 juli weer boven de 10.000 uit. Sinds het begin van de coronacrisis, meer dan zeshonderd dagen geleden, zijn er vijftien dagen geweest met meer positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 58.375 positieve testuitslagen gemeld, het hoogste weektotaal sinds 22 juli. Het komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag.

De toename van het aantal besmettingen zette de afgelopen week door naar 58.375 gevallen. Dat is het hoogste weektotaal sinds 22 juli en komt neer op gemiddeld bijna 8400 nieuwe gevallen per dag. Ook in de verpleeghuizen neemt het aantal gevallen weer toe. In 15 procent van de locaties waren de afgelopen maand uitbraken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuiscijfers

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is vandaag iets gestegen. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen er nu 1327 mensen in het ziekenhuis, 17 meer dan gisteren. Eind mei lagen er voor het laatst zoveel covidpatiënten in de ziekenhuizen.

Op de intensive cares klom het aantal coronapatiënten met 23 tot 273, het hoogste aantal sinds 11 juni. Precies één jaar geleden lagen er echter nog 2 keer zoveel mensen op de ic’s, namelijk 612. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1054 coronapatiënten, 6 minder dan een dag eerder.

Het LCPS gaf eerder al aan dat het aantal opnames verder zal toenemen. In de afgelopen 24 uur werden er 146 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 25 nieuwe patiënten opgenomen.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat in de komende weken stijgen naar ongeveer 2000, becijferde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gisteren. ,,Dat is de piek waarvan was voorspeld dat we die in januari zouden bereiken. Die gaan we in november al halen’’, meent hij. Het aantal coronapatiënten op de ic’s gaat in de komende weken stijgen van ongeveer 250 naar ongeveer 500.

Volgens Kuipers loopt de stijging van de bezetting in de ziekenhuizen gelijk aan vorig jaar, maar dan met drie weken vertraging. ,,Het is copy-paste exact hetzelfde. Wat we nu op 1 november zien, gebeurde vorig jaar op 12 oktober.’’

Hoe de ziekenhuisbezetting zich daarna ontwikkelt, is niet zeker. Als alles meezit neemt het aantal patiënten eind november weer af. Zit alles tegen, liggen volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel in de loop van december meer dan 4000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds april vorig jaar, de eerste golf van de uitbraak.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Overlijden

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag 24 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan soms een tijdje duren voor het overlijden van een coronapatiënt is verwerkt en geregistreerd.

In de afgelopen week zijn 126 sterfgevallen gemeld, gemiddeld 18 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 16 mei.

Minder onderzoek

Het aantal bron- en contactonderzoeken naar aanleiding van nieuw geconstateerde coronabesmettingen gaat ondertussen opnieuw flink omlaag, bevestigt het RIVM een bericht van RTL Nieuws. In eerdere perioden van veel besmettingen werd dit werk ook noodgedwongen aangepast. En net als toen worden er toch nog genoeg onderzoeken gedaan om een voldoende beeld te houden van wie waar zoal besmet raakt door het virus, aldus het RIVM.

In de laatste week van oktober werd na 62,5 procent van de positieve constateringen nog zo’n onderzoek verricht, in de week van 18 oktober was dat nog 86,7 procent. De cijfers kunnen nog veranderen door registraties die nog binnen moeten komen. In september, toen het aantal besmettingen aanzienlijk lager was, kwam het percentage contactinventarisaties ruim boven de 90 procent uit.