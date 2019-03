Meer dan 80 procent van vlinders verdwenen in ruim een eeuw

interview Windmolen­ad­vo­caat: Mensen in het noorden zijn monddood gemaakt

10:30 In de bittere strijd tegen windparken in het noorden van het land eisen steeds extremere sabotageacties en dreigementen de aandacht op. Maar er is ook een ander verhaal: dat van de burgers die de grote turbines op een legale manier proberen tegen te houden. Eind vorig jaar boekten ze met hulp van advocaat Anne van Nus een historisch succes. Voor het eerst vertelt ze haar verhaal. ‘De lusten en lasten zijn compleet scheef verdeeld.’