Meer dan half miljoen mondkapjes prullenbak in: niet veilig genoeg

Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid zojuist na vragen van deze nieuwssite. ,,Afgelopen zaterdag was al een eerste zending afkomstig van een Chinese fabrikant deels uitgeleverd”, meldt een woordvoerder. Maar na signalen dat de kapjes mogelijk niet voldeden aan de kwaliteitseisen staakte het ministerie de levering. ,,Ook een tweede test wees uit dat ze niet aan de norm voldoen, dus wordt deze zending niet ingezet. Nieuwe leveringen zullen voortaan een extra test ondergaan.” Hoeveel van de mondmaskers al gebruikt zijn, is onbekend. Slechte beschermingsmiddelen zijn potentieel gevaarlijk voor artsen en verpleegkundigen.

De domper dupeert waarschijnlijk veel ziekenhuizen in het land. Gisteravond meldde Joost Hopman, arts-microbioloog van het Radboudumc in Nijmegen aan deze nieuwssite: ,,Morgen gaan we kijken naar noodscenario’s, omdat we zojuist hoorden dat er een kink in de kabel is gekomen met de levering van de grote partij. Ze hebben niet de vereiste kwaliteit, blijkt uit de keuring. Dat betekent dat wij begin volgende week zonder komen te zitten.” Maar tot vanavond ontkende het ministerie nog dat dit speelde.