Meer geslaagden na wegvallen eindexamens door corona

Uitgestel­de lintjesre­gen: duizenden krijgen vandaag onderschei­ding

6:56 Ruim twee maanden na Koningsdag krijgen duizenden Nederlanders vandaag alsnog hun onderscheiding. Niet opgespeld, vanwege de anderhalvemeterregel, maar in een etui met daarin de medaille in de Orde van Oranje-Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw. De traditionele lintjesregen, waarbij de mensen naar het gemeentehuis worden gelokt, ging eerder dit jaar niet door vanwege het coronavirus.