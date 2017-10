Meer kans op baan voor mbo'er met specialistische studie

Mbo-scholen hebben de neiging om studenten breder te gaan opleiden. In een snel veranderende wereld, met steeds meer automatisering, kunnen de opleidingen lastiger inschatten wat de studenten in de toekomst moeten kunnen. Het idee is dat ze altijd werk kunnen vinden als ze bepaalde vaardigheden leren, zoals kritisch denken, samenwerken en problemen oplossen.

Aansluiten

Nu al valt op dat niet alle studies even goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Veel mbo'ers gaan uiteindelijk ander werk doen dan waarvoor ze zijn opgeleid. Dat gebeurt vaker bij mbo-opleidingen dan in het hoger onderwijs. ,,Je ziet daarin dat we niet goed weten waarvoor we opleiden,'' concludeert Buisman. Het nadeel is echter dat mbo'ers die een heel andere baan vinden, vanaf de start van hun carrière minder verdienen. Buisman: ,,Ze passen minder goed bij de functie, waardoor een bedrijf minder goed betaalt.''