Meer meldingen onveiligheid studenten

74 jaar na bevrijding Hoe is het om als Duitser in Nederland te wonen en te werken?

11:32 Fritz Schröder kwam in 1977 met de boot aan in Rotterdam om in de havenstad de urologische kliniek aan de Erasmus Universiteit te gaan leiden. Hij zegt nooit iets te hebben gemerkt van vijandigheid. Speelt het beladen verleden bij Duitsers die in Nederland wonen nog steeds een rol in hun dagelijks leven?