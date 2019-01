Meer tbs na moord op Anne Faber

Michael P., de man die de 25-jarige Anne Faber in 2017 verkrachtte en vermoordde, bleek eerder geen tbs te hebben gekregen voor twee zeer gewelddadige verkrachtingen. Rechters konden deze maatregel niet opleggen omdat hij weigerde mee te werken aan een onderzoek bij het Pieter Baan Centrum, wat tot grote maatschappelijke verontwaardiging leidde.



,,We zien dat sinds de moord op Anne Faber het aantal tbs-opleggingen fors is gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor”, zegt advocaat Job Knoester, tevens voorzitter van de Vereniging van tbs-advocaten. Uit cijfers van de Raad voor de Rechtspraak blijkt dat rechters in 2016 in totaal 171 keer tbs oplegden. In 2017 steeg dat aantal naar 205. Cijfers van de Raad tot augustus 2018 (165 tbs-opleggingen) gecombineerd met uitspraken op rechtspraak.nl over de rest van 2018, telt op tot 215. Knoester: ,,Het is een forse stijging. Ik had al het gevoel dat rechters vaker tbs gaven, maar dit blijkt ook uit de cijfers. Een mogelijke verklaring is dat rechters zich sinds de moord op Anne Faber realiseren dat er veel meer mogelijk is dan zij aanvankelijk dachten.”