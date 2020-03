Meer tv-series leggen opnames stil

De productie volgt daarmee de richtlijnen van de burgemeester van Los Angeles, die donderdag adviseerde geen groepen van meer dan vijftig mensen bij elkaar te brengen in verband met het coronavirus. Daarnaast vallen de vier hoofdrolspelers van de serie vanwege hun leeftijd in een categorie met een verhoogd risico. Jane Fonda en Lily Tomlin zijn respectievelijk 82 en 80, Sam Waterston en Michael Sheen beiden 79.

Ook bij Grey’s Anatomy is de productie stilgelegd. De ziekenhuisserie wordt net als Grace and Frankie opgenomen in Los Angeles. Cast en crew legden donderdag de laatste hand aan de 21ste aflevering van het 16de seizoen van de show en zitten nu minimaal twee weken thuis.

Orlando Bloom maakte donderdag bekend dat de set van de Amazonserie Carnival Row in Praag voorlopig op slot gaat. De opnames voor het tweede seizoen van de fantasyserie waren in volle gang in Tsjechië. In een video op Instagram laat de Britse acteur weten dat hij en een aantal collega’s terugkeren naar de VS om de ‘quarantaine’ voor te zijn, waarmee hij vermoedelijk doelt op het reisverbod naar de VS dat vrijdagnacht ingaat voor reizigers uit de EU.