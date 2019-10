Meer verdenkingen tegen motorclub Caloh Wagoh: zes moordplannen toegevoegd

Het gaat om plannen om de Amsterdamse criminelen Khalid en Mimoun B. om het leven te brengen, evenals Jason L. (1992), Germaine R., Riff W. en de recent doodgeschoten Inchomar Balentien. Komende vrijdag gaat het proces tegen twaalf leden van de motorbende verder en zullen deze verdenkingen worden besproken.



Alle zes zijn bekenden in het criminele milieu en hebben vaak te maken gehad met politie en justitie. Zo werd Khalid B. in 2017 in Rotterdam al eens bijna doodgeschoten. Deze moordpoging is recent toegevoegd aan het rijtje verdenkingen tegen Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij is momenteel geen verdachte in deze zaak.

Lees ook OM heeft aanwijzingen dat crimineel Taghi zich in Golfregio in het Midden-Oosten bevindt Lees meer

Belangrijk bewijs in de zaak wordt geleverd door kroongetuige Tony de G. (35) uit Spijkenisse. Hij heeft onlangs verklaard dat Ridouan Taghi opdrachtgever zou zijn van de moord op Farid Souhali in Den Haag in het voorjaar van 2017, zo meldt NRC. Diverse bronnen rond het onderzoek bevestigen dat.



Die melden bovendien dat Tony de G. vóórdat hij kroongetuige werd in de gevangenis tegen medegevangenen had opgeschept over de betrokkenheid van Taghi bij de motorclub. De moordopdrachten zou Taghi rechtstreeks hebben doorgegeven aan Delano ‘Keylow’ R., de voorman van de motorclub. Tony de G. is de tweede kroongetuige die Taghi aanwijst als opdrachtgever van onderwereldmoorden. De andere kroongetuige is Nabil B., die getuigt in een andere zaak.

Schatkist

Het Openbaar Ministerie heeft nog meer bewijs tegen deze Keylow. Recent stuitten aanklagers op een schatkist vol bewijzen in de laptop en externe harddisks van Keylow. Die bleek gesprekken die hij voerde via zijn versleutelde PGP-telefoon (Pretty Good Privacy) te fotograferen en op te slaan. Dat is saillant, omdat deze telefoons juist zijn bedacht om buiten het zicht van politie en justitie te kunnen communiceren. In deze gesprekken, die door de genomen foto’s gelezen kunnen worden, wordt openlijk gesproken over het uitvoeren van verschillende liquidaties.



Mede hierdoor heeft de recherche onlangs een aantal nieuwe verdachten op kunnen pakken. Zij staan vrijdag voor het eerst voor de rechter, in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. In totaal zitten er nu twaalf mensen vast in dit steeds meer uitdijende onderzoek. Verschillende leden van de motorclub zijn onlangs ook veroordeeld voor de aanslag op tijdschrift Panorama.