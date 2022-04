Meer verkeersslachtoffers met zwaar letsel, vaak oudere fietsers

Video Alfred en Wilma rapen dode vogels: ‘Vogelgriep nog nooit zo erg geweest als nu’

Het is een grimmige klus: iedere dag de polder in om dode, door vogelgriep gevelde vogels op te rapen. Wilma (60) en Alfred (53) doen het nog vrijwillig ook. ,,Toen we in december een hele bus vol zieke vogels hadden, wist geen enkele instantie wat we moesten doen.”

9 april