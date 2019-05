Meer verpleeghuiszorg door extra geld

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg neemt steeds verder toe. In 2017 en 2018 kwamen er al 18.500 medewerkers bij. In 2019 verwachten verpleeghuizen 19.000 mensen extra te kunnen aannemen.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid en uit een analyse van de kwaliteitsplannen voor 2019 door de zorgverzekeraars.

Voor 2019 is er 600 miljoen euro extra beschikbaar voor de verpleeghuizen. Daarvan gaat 496 miljoen naar extra personeel en 87 miljoen naar andere investeringen, zoals technologische verbeteringen, zo blijkt uit de plannen die de verpleeghuizen bij de zorgverzekeraars hebben ingediend. De investering in met name extra personeel was een voorwaarde van minister Hugo de Jonge. Een deel van het budget van 17 miljoen is nog niet toegekend. Dat wordt gereserveerd voor verpleeghuizen die nog groeien of er een goed plan voor hebben.

Het aantal werknemers in verpleeghuizen ten opzichte van 2016 is in twee jaar met 18.500 medewerkers toegenomen. In de plannen voor 2019 verwachten de aanbieders nog eens 19.0000 mensen te kunnen aannemen. Het gaat dan vooral om verplegend en verzorgend personeel, welzijnsmedewerkers, gastvrouwen en huiskamermedewerkers.