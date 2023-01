Meerdere gewonden na zwaar ongeluk A15 bij Dodewaard, politie zoekt ‘moeilijk lopende man’

Het ongeluk gebeurde rond 06.30 uur op de A15 richting Rotterdam, ter hoogte van Dodewaard. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Politie zoekt verdachte

De betrokkene is er kennelijk vandoor gegaan na de crash. De verdachte is circa 1,85 meter lang, zou moeilijk lopen en draagt ‘mogelijk een mondkapje’. Waarom de man precies wordt gezocht is niet duidelijk.



De weg is volledig afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelweg tot 13.00 uur gesloten blijft. Verkeer vanuit Nijmegen richting Gorinchem en Rotterdam wordt omgeleid via Utrecht over de A50 en A12.