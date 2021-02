Meerderheid Nederlanders vindt excuses slavernijverleden onnodig

Tijdens ontvoering appt meisje (13) naar agent: ‘Kun je me helpen? Hij zit steeds aan me’

11 februari ‘Kun je me helpen? Hij zit steeds aan me. Ik zit in zijn witte Audi.’ Dat appte een 13-jarig meisje van Urk op 24 februari vorig jaar naar een politieagent. Het meisje en de agent kenden elkaar van een ander incident en hij sloeg alarm. Niet veel later werd de auto van de 22-jarige N.M. uit Rijswijk aan de kant gezet met daarin het meisje, dat compleet overstuur was.