Meester Fred van groep 8 opgepakt voor ontucht en kinderporno: ‘Hij gaf slaapfeestjes bij hem thuis’

Pedro en klant in zijn snackbar horen plons, bedenken zich geen moment en redden scootmobie­ler uit water

Een oude man op een scootmobiel is donderdagmiddag in het Twentekanaal gevallen. Dat gebeurde bij de kade op de kop van de binnenhaven aan de Sesamstraat in Enschede. Klanten van snackbar De Haven hoorden een plons en zagen de man in het water vallen. Een medewerker en een klant van de cafetaria bedachten zich geen moment.