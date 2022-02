Meesteroplichter Ari Olivier, die het voorzien had op rijke weduwen, is overleden

Robert (58) trapte in WhatsApp­frau­de, maar de dader werd gepakt: ‘Op de wc drong het tot me door’

‘Hoi pap, ik heb een nieuw nummer.’ Wie via WhatsApp dit bericht krijgt, moet op z’n hoede zijn. De afzender is veelal een oplichter, die je geld afhandig probeert te maken. Dat lukt lang niet altijd. Als het wel lukt, blijft het vaak onbestraft. Elburger H. komt er niet mee weg. Hij moet maanden de gevangenis in.

