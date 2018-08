Mega-afkoopsom 24 miljoen euro betaald en ontvanger hoeft er niks voor te doen

Baggeraar Van Oord heeft in 2017 een lokale tussenpersoon een afkoopsom betaald van welgeteld 24 miljoen euro. In het jaarverslag staat te lezen dat daar 'geen direct aanwijsbare feitelijke tegenprestatie tegenoverstaat'.

De agent werkte als tussenpersoon voor het familiebedrijf Van Oord, dat één van de grootste baggermaatschappijen ter wereld is. Bovenop de contractuele beëindigings-fee van 5 miljoen euro is ook nog een bedrag van 19 miljoen euro betaald om te voorkomen dat de tussenpersoon bij een concurrent aan de slag gaat.

Het Rotterdamse bedrijf benadrukt in het jaarverslag dat ondanks de betaling van in totaal 24 miljoen euro 'geen direct aanwijsbare feitelijke tegenprestatie tegenover staat'. Van Oord geeft aan dat dit 'om ons moverende redenen' is gebeurd, maar laat in het jaarverslag in het midden waar de agent de lucratieve deal precies aan te danken heeft.

Smeergeld

Wel wordt duidelijk dat het ermee te maken heeft dat de regels voor tussenpersonen de laatste jaren zijn aangescherpt. Dit is gebeurd om te voorkomen dat er bijvoorbeeld smeergeld wordt betaald om bepaalde gunstige deals binnen te slepen. Van Oord heeft een extern bedrijf in de arm genomen dat moet voorkomen dat het bedrijf bij het binnenhalen van contracten over de schreef gaat.

In de branche van het Rotterdamse bedrijf Van Oord, dat bijvoorbeeld windparken, raffinaderijen, olie- en gasleidingen aanlegt, zijn recent meerdere omkoopschandalen geweest. Zo betaalde de Nederlandse firma SBM Offshore, bouwer van drijvende boor- en opslaginstallaties voor olie, jarenlang smeergeld voor opdrachten van de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras. Dit kostte het bedrijf met het hoofdkantoor in Amsterdam al honderden miljoenen aan boetes.

Ook het Nederlandse zwaartransportbedrijf Mammoet wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van omkoping. Bij de bergingstak zou 3 miljoen euro zijn betaald aan een tussenpersoon voor het bergen van scheepswrakken in de baai van Nouadhibou in Mauritanië, een klus waarmee 40 miljoen euro EU-geld is gemoeid.