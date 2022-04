Megajacht van Jeff Bezos gaat gewoon door Rotterdam varen: ‘Mooi visitekaartje’

Code geel in heel Nederland vanwege harde windstoten, maar lenteweer in het verschiet

Wie donderdagochtend een stap buiten de deur heeft gezet, heeft waarschijnlijk een nat pak gehaald. Flinke regenval zorgde in de ochtend voor de drukste ochtendspits van het jaar. In de middag volgt flinke wind. Het KNMI heeft daarom voor heel Nederland code geel afgegeven vanaf donderdag 12.00 uur. Gelukkig is er ook positief nieuws: lenteweer ligt in het verschiet.

12:37