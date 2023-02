Megawinst voor Shell, en wij gewone mensen maar elk dubbeltje omdraaien

17-jarige scholier steekt op klaarlich­te dag man neer die opkomt voor zijn broertje

Een man van 26 uit De Meern en een 17-jarige Arnhemmer zijn door de rechtbank veroordeeld voor hun aandeel in een steekpartij vlak bij het Thomas a Kempis College in Arnhem. De twee raakten op 21 september 2021 slaags met elkaar. De jonge Arnhemmer stak daarbij de 26-jarige met een mes in zijn zij. Veel scholieren waren getuige van het geweld.

