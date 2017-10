Meisje (4) wacht urenlang tevergeefs op ouders op politiebureau

De politie Almelo zegt in een reactie nog niet eerder te hebben meegemaakt dat een kind zo lang kwijt was, voordat iemand het miste. Het meisje werd vanochtend vroeg Almelo aangetroffen bij het van Goghplein ter hoogte van de Titus Brandsmahof. Ze was volledig gekleed in het roze en had een rugzakje bij zich met broodtrommel en drinkbeker. Het kind zat vervolgens urenlang op het bureau te wachten op haar ouders. Volgens de politie kon het meisje zelf weinig vertellen. De politie checkte ondertussen kinderdagverblijven en scholen in de omgeving, maar daar werd niemand vermist. Ook bij het asielzoekerscentrum in het naburige Azelo zeiden ze geen kinderen te missen.

Foto

Een oproep op Facebook met een omschrijving van het meisje leverde geen resultaat op. Als noodgreep besloot de politie rond 13.30 uur een foto van het kind te publiceren. Dat leverde resultaat op. Het bericht werd in een mum van tijd duizenden malen gedeeld op Facebook. Het meisje werd binnen een uur herkend, waarna de ouders zich meldden.



Het bleek te gaan om een vierjarig meisje uit Rijssen, dat op basisschool Het Palet in Almelo zit. Dat is een school voor kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Het meisje werd vanmorgen naar Almelo gebracht met een busje. Na het uitstappen is het meisje niet naar school gewandeld, maar de straat ingelopen.



De ouders van het kind waren in de tussenliggende periode in de veronderstelling dat hun dochter gewoon op school zat. De school dacht op haar beurt dat het meisje er gewoon een dagje niet was, zonder zich af te melden. Een docent van de school zegt dat de ouders wel gebeld zijn, maar geen gehoor gaven. Aansluitend meldde een leidinggevende geen nadere toelichting te willen geven. ,,De zaak is opgelost, daar willen we het bij laten.''