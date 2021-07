Meisje gestoken door 19-jarige man bij schoolplein in Delft, politie zoekt naar gevluchte dader

Volgens getuigen stak de jonge man uit het niets een meisje dat op of bij het plein stond in haar nek. De dader is vervolgens op de vlucht geslagen. ,,We zijn op dit moment naarstig op zoek naar de verdachte”, meldt de politie. Bij de zoektocht naar de dader wordt gebruik gemaakt van speurhonden en een politiehelikopter.

Ziekenhuis

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Zij is na behandeling door ambulancepersoneel naar ziekenhuis HMC Westeinde gebracht. De leeftijd van het slachtoffer is onbekend. Het is niet duidelijk of het om een jong kind of een tiener gaat.