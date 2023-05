Meisje overlijdt bij ongeval met kampioenswagen meisjesteam VV Yerseke

Het ongeluk gebeurde toen de opengewerkte vrachtwagen op weg was naar het sportcomplex aan de Hogeweg. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De forensische recherche onderzoekt dat momenteel. ,,Wat we weten is dat er een kindje op de platte kar heeft gestaan. Daarna is er iets gebeurd waarna het kindje is overleden”, laat een woordvoerder van de politie weten. De traumahelikopter kwam nog ter plaatse, maar dat mocht niet meer baten.