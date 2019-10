Meldpunt veiligheid voor advocaten en rechters na moord op Derk Wiersum

Ketamine stijgt razendsnel in populari­teit: grote zorgen om toenemend gebruik

18:34 Het narcosemiddel ketamine is aan een opmars bezig in het uitgaanscircuit. In zes jaar tijd is het aantal mensen dat zich na gebruik ervan meldde bij een EHBO-post of in een ziekenhuis vervijfvoudigd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Trimbos Instituut.