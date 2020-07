Melody (17) te zwaar om kapster te worden: ‘Schaam je, ROC van Twente’

Nederland­se ondernemer in Albufeira: ‘GoGo had examenreis scholieren moeten cancelen’

16:53 De rust in de zonovergoten Portugese badplaats Albufeira is teruggekeerd na de onrust die afgelopen weekend werd veroorzaakt door enkele honderden feestvierende Nederlandse jongeren. Albufeira in de Algarve is al jaren een populaire bestemming voor eindexamenkandidaten vanwege de goedkope hotels, de vele uitgaansgelegenheden en de relatief lage drankprijzen. Aanbieders van goedkope vakantiereizen naar Albufeira zijn onder meer TUI, GoGo en Corendon.