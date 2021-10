Meneer De Vos brengt zijn vrouw naar bed en dat komt personeel verpleeghuis goed uit

Taakstraf en voorwaarde­lijk cel voor Bryan Roy: hij vindt dat Rutte echt moet worden geëxecu­teerd

30 september Oud-topvoetballer Bryan Roy (51) heeft een taakstraf van 80 uur opgelegd gekregen plus een maand voorwaardelijk cel wegens bedreiging van premier Mark Rutte. Uit het verhoor van Roy is gebleken dat hij denkt dat Rutte meewerkt aan het terugbrengen van de wereldbevolking tot 5 miljoen mensen en dat corona daarvoor wordt gebruikt. De officier van justitie had zes weken cel geëist. Roy was niet komen opdagen bij de rechtszaak en had ook geen advocaat gestuurd.