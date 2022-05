Mensen op door schietdrama getroffen zorgboerderij zijn ‘helden’: ‘Ze hebben veel erger voorkomen’

Eén van de zwaargewonde slachtoffers is in dusdanige toestand dat hij snel het ziekenhuis mag verlaten, meldde Paans na afloop van de herdenkingsdienst in een kerk in het dorp. ,,De zorg vanuit het ziekenhuis kan kennelijk voorgezet worden op een andere manier, wat niet wil zeggen dat het klaar is met de zorg.” Hij glimlacht. Volgens bronnen gaat het om de 12-jarige jongen. Hoe de vrouw van 20 die zwaargewond raakte bij het incident eraan toe is, is niet bekend.