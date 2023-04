Mentoren bellen na 2 zelfdodingen leerlingen alle ouders: ‘Let op uw kinderen’

Meisje (6) staat vrolijk te springen op trampoline als een man plots de buurman neersteekt: ‘Een drama’

Een steekincident dat zaterdag in de Cornelis Houtmanstraat in het Utrechtse Bunschoten plaatsvond is een tragedie die diepe sporen achterlaat bij alle betrokkenen. ,,Iedereen is slachtoffer, er zijn alleen maar verliezers.”