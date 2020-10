Merkwaardige beelden uit Brabant, wie is de vensterbankpoeper?

Opmerkelijk beeldmateriaal uit Riel, waar een heuse 'vensterbankpoeper’ zich met enige regelmaat laat gelden. Afgelopen nacht was het bij hetzelfde huis voor de achtste keer raak in pakweg twee jaar tijd. Vanaf de zomer richt er een beveiligingscamera op de plek waar de man graag zijn behoefte doet. ,,Dit moet nu echt eens ophouden.”

Dat zijn de woorden van de bewoonster (35) van de hoekwoning waar ze samen met haar man (37) en gezin woont. ,,De eerste keer dat het gebeurt denk je: wat voor dier is hier nou geweest? En de volgende keer vraag je je af hoe het kan dat een dier op zo'n hoogte zijn behoefte doet.” Een belletje ging rinkelen. ,,We hebben foto's van de uitwerpselen gemaakt. Mijn zus werkt in het ziekenhuis, zij durfde met zekerheid te zeggen dat het menselijk en dus niet dierlijk was.”

Dat bleek -getuige de videobeelden- te kloppen. Een man zonder broek maar met zaklamp rook zijn kans schoon. ,,Vaak is het deze vensterbank, maar hij pakt ook weleens een andere. Of de muur.” Na het ophangen van de camera, dacht het gezin de wildpoeper geweerd te hebben. ,,Die camera kun je eigenlijk niet missen. Maar het was natuurlijk donker.”

WhatsApp-groep

Ze besloot de beelden te delen in de WhatsApp-groep van de buurt. Iemand uit die appgroep deelde de beelden op de Buurtpreventie Facebookpagina. ,,Er zijn al wat tips binnengekomen”, zegt de bewoonster van het getroffen huis. ,,Een buurtbewoner in een straat nabij heeft er ook last van. Daar is het al zo'n 15 keer gebeurd. Zij (de bewoners, red.) dachten ook lang dat het om dierlijke uitwerpselen ging.”

Maar wie nou degene is die er in de nacht van zondag op maandag 01.23 uur zijn stinkende best deed op de vensterbank, is nog altijd niet bekend. ,,Ik zou hem vriendelijk willen verzoeken om ermee te stoppen. Het is echt ontzettend ranzig. Ik kom liever niet meer in mijn pyjama naar beneden om de boel op te ruimen.”

Volledig scherm De vensterbankpoeper © Beelden beveiligingscamera

