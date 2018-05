'Messteker Den Haag gebruikte veel drugs'

Bewoners van het appartementengebouw waar de Syrische Hagenaar Malek F. woonde zitten tussen ongeloof en verbijstering. De Syriër zorgde regelmatig voor overlast door verward gedrag. Het grootste incident dateert uit februari toen hij zijn huisraad naar beneden gooide, vanuit zijn flat die ligt tussen het Haagse stadhuis en station Den Haag Centraal.



Medebewoners die anoniem willen blijven en worden bestormd door cameraploegen begrijpen niet dat de man opeens weer terug in huis was nadat hij ondergebracht was bij de Opvang Verwarde Personen. ,,Hoe kan het dat zo iemand gewoon weer terug komt in zijn huis zonder dat iemand daar bij woont of steeds aanwezig is. Omdat hij weer beter was?! Duidelijk niet'', zegt iemand. Ineke wil niet oordelen over de toestand van Malek. ,,Maar dat het vreselijk is wat hij heeft gedaan is duidelijk. Waarom wordt er niet beter voor zo iemand gezorgd?''



Een andere bewoner zegt van de broer van Malek te hebben gehoord dat er vorige week nog met Parnassia is gebeld omdat het niet ging met Malek. Parnassia kan nog niet reageren op deze uitspraak. Volgens dezelfde bewoner, die beide broers kent, is hun vader verdronken bij hun vlucht uit Syrië en heeft dat diepe wonden achtergelaten. Volgens diezelfde bewoner zou Malek F. ook veel hasj en marihuana hebben gebruikt. Van deze middelen is bekend dat deze een psychische stoornis kunnen verergeren.