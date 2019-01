Met de verkiezingen in zicht kan het kinderpardon ineens wel op de schop

Vriesnacht achter de rug, in het hele land kans op gladheid en een zware spits

6:39 Oppassen voor wie de weg op gaat, zowel fietsers als automobilisten. In het hele land is er kans op zogeheten condensatiegladheid. De weg slaat eerst wit uit, en wordt daarna glad. In De noordelijke provincies is er daarbij vanaf halverwege de ochtend een kleine kans op ijzel als gevolg van lichte regen. Rijkswaterstaat verwacht een zware spits.