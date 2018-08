Met een knoop in je maag voor de klas

Zeilmeisje Laura rouwt om op rif gestrande zeilboot Guppy

10:08 Guppy, de zeilboot waarmee Laura Dekker in 2012 de jongste persoon werd die ooit de wereld rondvoer, is ter ziele gegaan. Dekker had Guppy uitgeleend aan een Amerikaanse liefdadigheidsorganisatie, maar tijdens een overtocht is de boot gestrand op een rif in de Stille Oceaan.