'Met levenslang komt dader kruipruimtemoord terug op straat'

Tijgers uit Syrië herstellen in Friesland van trauma

15:18 De twee tijgers die uit de Syrische stad Aleppo zijn gered, doen het erg goed in de opvang. Soltan en Sayida kwamen maandagavond aan in het FELIDA Big Cat Centre in het Friese Nijeberkoop. De tijgers zaten zes jaar lang in de verlaten Magic World Zoo in Aleppo en kregen daar te maken met bombardementen, honger en geweld. In het opvangcentrum worden ze verzorgd en medisch behandeld, om zo hun angsten en trauma's weg te nemen.