'Met liefde bestrijden': imam roept moslims op Wilders te beschermen

Deze week werd in Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Geert Wilders te gaan vermoorden. Dat gaat Elforkani veel te ver. ,,Ik vind het schrikbarend dat hij bedreigd wordt", vertelt de imam uit Slotervaart aan de stadszender. ,,De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor moslims. We mogen dit niet goedkeuren, ook niet als Nederlandse samenleving."

'Met liefde bestrijden'

PVV-leider Wilder wil dit najaar een cartoonwedstrijd in het Tweede Kamergebouw houden, waaraan iedereen met wat tekentalent mag meedoen. De tekeningen moeten aan een vereiste voldoen: de profeet Mohammed dient als onderwerp.



,,Vrijheid van meningsuiting ligt onder vuur, zeker voor islamcritici. Dat mogen we nooit accepteren'', zei Wilders erover via Twitter. ,,Voor de Mohammed-cartoonwedstrijd heb ik de wereldberoemde cartoonist en ex-moslim Bosch Fawstin uitgenodigd.''



Elforkani wil de plannen van Wilders 'met liefde bestrijden'. De profeet is weliswaar heilig in de islam, maar dat zou volgens de iman niet boven alles gaan. ,,Een ziel, de vrijheid van Wilders is belangrijker dan een beledigende cartoon'', aldus moslimgeestelijke.