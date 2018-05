Met Mister Ajax in Oranje, dat kan zomaar

Vermoorde Nathalie Polak (21) mogelijk ook verkracht

11:58 In de Arnhemse rechtbank begint vanmiddag het proces tegen de 46-jarige Gerard van D. uit Tiel. Hij wordt ervan verdacht dat hij in de nieuwjaarsnacht in Buren de 21-jarige Nathalie Polak heeft vermoord en daarna haar huis in brand heeft gestoken. Mogelijk heeft Van D. haar ook verkracht.