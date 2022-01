Met omikron is het tijd om regels los te laten, zeggen experts: ‘Stapje voor stapje’

CORONAVIRUS LIVE | Britten opgeroepen om op kantoor te werken, operatieka­mers komen personeel tekort

In tranen heeft Adele haar aankomende concertreeks in Las Vegas op het laatste moment afgezegd. De Britse zangeres zou op 21 januari beginnen met haar shows in het Colosseum, de concertzaal van het hotel Caesars Palace in Las Vegas, maar veel medewerkers zijn besmet met het coronavirus. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

13:06