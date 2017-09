Met succes bluffen over België voor kaartjes

In Italië is de naam Feyenoord direct verbonden met de rellen in Rome van twee jaar geleden, met de fontein die beschadigd raakte toen er vuurwerk in werd gegooid. De kranten in Rome doopten de fans van Feyenoord tot Barbari, de barbaren uit Nederland.



De vier ‘Belgen’ met kaartjes - ‘nee, niet onze naam in de krant, straks gaat het toch mis’- willen het toch proberen. Dolgelukkig zijn ze dat stap één, het kopen van kaartjes, is gelukt. ,,Bij de eerste tabakszaak vroegen ze nog direct om onze documenten. Toen bleek dat we Nederlanders waren, was het nog alleen ‘no, no, no’. Maar hier om de hoek verkocht iemand sjaals met Napoli en Feyenoord erop. Hij wees ons de weg hierheen. Nu alleen nog stap twee, het stadion inkomen.’’



Ze laten niets aan toeval over. Hun Feyenoordshirts liggen thuis in de kast. Zelfs hun seizoenkaart hebben ze uit hun portemonnee gehaald om elk spoor naar Rotterdam te verwijderen. ,,Ik koop een Napels-sjaaltje en zeg dat ik fan ben van Dries Mertens, de Belgische ster van Napoli. En als het lukt, blijf ik rustig zitten als Feyenoord scoort. Al moeten we reëel zijn. De kans dat dat gebeurt, is natuurlijk erg klein.’’