Met T-shirt van Quinsy begon de strijd: ‘Mijn moeder werd uitgemaakt voor Zwarte Piet’

Aaltenaar (53) misbruikte pleegdoch­ter vanaf haar 7de en daarna tien jaar lang: zes jaar cel

Een 53-jarige Aaltenaar moet zes jaar de cel in. Hij krijgt de straf omdat hij bijna elf jaar lang zijn pleegdochter misbruikte. Het misbruik, onder meer in ’s-Heerenberg en Winterswijk, begon toen het meisje 7 jaar oud was en de verdachte een relatie met de moeder had. Het misbruik gebeurde soms meerdere keren per week.

9 november