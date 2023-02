MH17: na 3000 dagen onderzoek ligt de onderste steen nog diep in de Russische grond

podcast de zaak x Twee ex-geliefden wijzen naar elkaar rond moord op zwerver Rinus: ‘Ik was het niet, zíj was het’

De Haagse zwerver Rinus was een bekend gezicht in Den Haag. Een boomlange vent, die onder de tattoos zat. Een tijdlang was hij bevriend met Merel en Jeffrey, toen zij nog een stel waren. Later zou er ruzie komen, die Rinus fataal werd: Merel en Jeffrey worden ervan verdacht Rinus te hebben vermoord en vervolgens achtergelaten te hebben in een park.

6 februari