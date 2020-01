Michelin-sterren en de Oscars in De Ochtend Show to go

Morgen begint het spektakel waar heel gastronomisch Nederland naar uitkijkt: de uitreiking van de Michelin-sterren. Op dit moment telt ons land 110 restaurants met één, twee of zelfs drie sterren. Een van de weinigen die al weet welke restaurants morgen een ster bij krijgen is hoofdinspecteur van de Michelinsterren Werner Loens. We praten hierover ook met Ellen den Hollander.



De nominaties voor de Oscars worden morgen bekendgemaakt. Filmrecensent Ab Zagt blikt met ons vooruit wie de grote kanshebbers zijn voor de meest prestigieuze prijs die Hollywood kent.



Daarnaast staat vanaf morgen de RAI in Amsterdam weer vier dagen lang in het teken van de Horecava. Een vakbeurs voor en door professionals in de foodservicebranche. Wij gaan kijken wat de laatste horecatrends zijn.



Via een dna-test een persoonlijk geneesmiddelenadvies krijgen: apotheken in Apeldoorn, Brummen en Dronten zijn de eerste die dit bij hun patiënten gaan doen. We praten hierover met De Stentor-journalist Paolo Laconi.



Verder spreken we correspondent Suse van Kleef over de crisisvergadering van de Britse Royal Family. Queen Elizabeth heeft namelijk haar familie om de tafel geroepen voor een serieus familie-overleg morgen.