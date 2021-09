Michiel en Gijs hielpen hun vader sterven: ‘Hij ging echt vrolijk en voldaan de dood in’

Begin 2019 krijgt Michiel Haak een telefoontje van zijn vader. ,,Het is zover”, luidt zijn boodschap. ,,Ik ben er nu aan toe.” De 86-jarige Floor Haak vindt het mooi geweest. Hij kiest bewust voor de dood, door te stoppen met eten en drinken. Het moet gaan gebeuren in zijn eigen huis, fraai gelegen even buiten Vrouwenpolder.

Michiel en zijn broer Gijs zijn niet verrast. ,,Het is een proces van jaren geweest en het paste ook bij mijn vader”, zegt Michiel, tweeënhalf jaar later. ,,Dit was precies wat hij wilde. Of ik het zelf ooit op deze manier zou doen, weet ik niet. Maar als iemand er echt uit wil, dan vind ik dit wel mooi. Het is net als een dier dat voelt dat het niet meer verder kan. Dat legt zich ergens op een verlaten plek te ruste en wacht tot het doodgaat. Bij mij was er ook geen enkele twijfel om hem daarbij te helpen.”