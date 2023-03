Michiel heeft zijn splinternieuwe BMW pas 3 weken, nu is hij leeggeroofd (en wel op hele bijzondere manier)

Jongen (16) opnieuw opgepakt voor dood 17-jarige Roffinho uit Amsterdam

Een 16-jarige jongen uit Dordrecht is opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de 17-jarige Roffinho van Suijdam in Amsterdam op 23 december vorig jaar. ‘Nieuwe informatie heeft ertoe geleid dat hij opnieuw is aangehouden,’ aldus de politie.