Middelbare scholen in risicoregio’s willen open blijven: ‘impact van sluiting op leerlingen is groot’

Al een week hangt de middelbare scholen in diverse regio’s een sluiting boven het hoofd. Onder meer in Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-zuid, Twente en delen van Brabant is het aantal coronabesmettingen zo hoog dat het kabinet drastischere maatregelen niet uitsluit. Omdat niet alle regio’s uit de gevarenzone zijn, is er vandaag overleg over verdere maatregelen.

In het pakket dat op tafel ligt, zit ook de sluiting van middelbare scholen. Sinds de volledige heropening dit schooljaar zijn er al diverse scholen overgestapt op online onderwijs omdat er te veel leerlingen besmet raakten. Hoe ouder de leerlingen, hoe groter hun rol blijkt te zijn in de verspreiding van corona. Het blijft onduidelijk welke rol de scholen daar zélf in spelen.

Twee kwaden

De middelbare scholen houden intussen hun adem in. ,,Wel of geen sluiting van scholen is kiezen tussen twee kwaden, maar als we moeten kiezen dan graag voor het zo lang mogelijk openhouden van de scholen’’, reageert Matthijs den Haan, rector van het Develstein College in Zwijndrecht.

Ook de meeste andere scholen in de risicoregio’s hopen dat de deuren niet opnieuw dichtgaan. ,,Sluiting zouden wij heel vervelend vinden. Het aantal besmettingen op onze scholen is laag. Wij hebben de indruk dat het overbodig is om de school dicht te gooien’’, reageert Luc van Heeren, bestuurder van De Hoeksche School in Puttershoek. Volgens Van Heeren zijn er grote verschillen tussen scholen. ,,En dan moet je je gaan afvragen: moet die sluiting voor heel Zuid-Holland-zuid gelden of kun je binnen een regio ook onderscheid maken?”

De scholen weten van de eerste lockdown welk effect een sluiting heeft op hun leerlingen. Niek Bootsma, bestuurder van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs in Tilburg, wil de scholen openhouden vanwege de ‘psychische gezondheid’ van zijn leerlingen. ,,We weten hoe slecht de vorige lockdown is geweest. Onderzoek leert dat leerlingen in het primair onderwijs een achterstand van 20 procent opliepen. Voor het voortgezet onderwijs is dat nog niet bekend, maar je kunt ervan uitgaan dat dat ook niet goed is geweest. We hebben allemaal gezien hoe blij leerlingen waren dat ze weer naar school konden, dat er weer sociale interactie was.” Bootsma noemt het aantal besmettingen onder leerlingen en docenten op middelbare scholen relatief laag. ,,Ik zie niet in hoe sluiten van scholen kan bijdragen aan het kleinkrijgen van corona.”

Dupe

Ook rector Den Haan van het Develstein College benadrukt de nadelige gevolgen van een sluiting voor de leerlingen. ,,Zij worden onzichtbaar of de dupe van een toename in huiselijk geweld, vereenzamen en de onderwijsresultaten lopen direct terug. We hebben veel minder grip op de kinderen.” Esmée Smit, bestuurder van onderwijskoepel Blick in Capelle en Krimpen aan den IJssel, vult aan: ,,Met een sluiting zijn we niet blij. We zien onze leerlingen het liefst op school, want we zien dat naast het onderwijs het sociale aspect van de school heel belangrijk is.”

Al houden de middelbare scholen wel rekening met een nieuwe sluiting. ,,Het nieuws dat we mogelijk weer dicht moeten, kwam hard binnen bij ons”, zegt bestuursvoorzitter Marlies van der Krogt van Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht. ,,Maar de plannen om het allemaal in gang te zetten, liggen wel vast klaar. Wat moet dat moet, al vinden de leerlingen het natuurlijk helemaal niks.”

Volledig scherm Door goed te ventileren hopen de middelbare scholen genoeg frisse lucht de klaslokalen in te krijgen. © ANP

Voorbereidingen

Ook de scholen die onder het Rotterdamse bestuur BOOR vallen, treffen voorbereidingen. ,,Ze kunnen snel schakelen naar afstandsonderwijs als dit nodig is. Neemt niet weg dat het onze hoop is dat het in onze regio lukt om het aantal besmettingen omlaag te krijgen en dat het niet tot een sluiting komt. Want een sluiting en het onderbreken van het fysieke onderwijs heeft nadelige gevolgen voor de ontwikkeling en het perspectief van onze leerlingen’’, reageert een woordvoerder.

Hoewel de scholen het liefst open blijven, snappen ze dat er iets moet gebeuren om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ze vertrouwen erop dat het kabinet een weloverwogen besluit neemt. ,,Als experts zien dat het niet veilig is, respecteer ik dat”, zegt Ton Bestebreur bestuurder CVO. Esther Gelens, schoolleider van het Wellantcollege in Klaaswaal vult aan: ,,Het aantal besmettingen bij ons op school is gering, maar wij willen solidair zijn met andere gemeenten in de veiligheidsregio en realiseren ons dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben.”

