Middelbare scholieren terug naar school; les in de bioscoop, lege showroom of hotelzaal

Voor de Nieuwste School in Tilburg reden om uit te wijken naar een nabijgelegen bioscoop met zeven zalen. De examenklassen krijgen nu les in de grote gemeenschappelijke ruimtes, waardoor er nauwelijks plek over is voor andere leerlingen. ,,We zaten echt met een probleem. Totdat een collega een bericht zag van de Pathédirecteur dat de bioscopen wel klassen willen ontvangen. Het was een geschenk uit de hemel dat we vlak naast de bioscoop zitten", zegt rector Marieke van den Hurk.



Want nu kunnen dagelijks zeven groepen in een eigen zaal lessen volgen. Voor de docenten is het vijf minuten lopen vanaf de Nieuwste School. ,,De leerlingen vinden het natuurlijk wel leuk en ja, de stoelen zitten inderdaad lekker. Maar er zijn ook nadelen, want er zijn bijvoorbeeld geen tafels voor hun laptop”, aldus Van den Hurk. Voor de komende weken is het in ieder geval een oplossing en kunnen de leerlingen één dag in de week ‘naar school'.