Middelburger valt in put in tuin, hulpdiensten rukken massaal uit

OM eist opnieuw levenslang tegen Holleeder voor moordop­drach­ten

Justitie eist ook in hoger beroep levenslang tegen Willem Holleeder (63), voor het ‘gewetenloos’ geven van de opdrachten voor liquidaties. ‘Als meesterintrigant’ wist hij ‘zo’n beetje als enige in zijn criminele generatie’ in leven te blijven. ,,Alles draaide om geld en macht.’’

25 november