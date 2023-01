Mijn huisartsenpraktijk kan beloven dat het goedkomt, maar ik vrees voor oudere en kwetsbare patiënten

Celstraf geëist tegen medewerker Belasting­dienst: ‘Man zocht gegevens op die niets met zijn werk te maken hadden’

Tegen een medewerker van de Belastingdienst is drie jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk. De man zocht via zijn werkaccount gegevens op ‘die niets met zijn werkterrein te maken hadden’, aldus het OM. Bij de verdachte thuis werd bovendien ruim negen ton in contant geld aangetroffen.

21:36