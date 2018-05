'Mijn verslaving kostte maar vier euro per dag'

Trucker veroor­deeld voor dodelijk ongeluk met losgeraakt wiel

13:55 Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Veen is veroordeeld tot een taakstraf, een boete en een jaar voorwaardelijke rijontzegging vanwege zijn betrokkenheid bij de dood van José Tax (73) uit Schijndel. Zij overleed door toedoen van een losgeraakt vrachtwagenwiel. Volgens de rechter had de verdachte aan de roest op de velg moeten zien dat het te gevaarlijk was om te rijden.