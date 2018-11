Milan (16) meldt zich ziek voor debuut, maakt winnende goal... en wordt dan ontslagen

Bult vol

Vanaf de bank ziet Milan dat er veel publiek is. ,,De hele bult stond vol vrienden en familie.” Als trainer Klop hem in de vijftigste minuut laat warmlopen, weet hij: ik ga spelen.



Met een twinkeling in zijn ogen beschrijft Milan zijn invalbeurt. ,,In de zestigste minuut kwam ik erin, het stond 1-1. Ik voelde het wel in mijn buik, ja.” Rheden komt met 1-2 achter. Vlak voor tijd valt de 2-2. Assist: Milan Schouten. ,,Mijn debuut was al geslaagd. Toen kwam die steekpass achter hun verdediging, in blessuretijd. Ik ging er op snelheid langs en schoot de bal rechts van de keeper: doelpunt. Het hele team sprong op me… Een jongensboek. Schitterend.” Moeder Annette: ,,’s Avonds lag hij boven zijn bed, in plaats van erin.’’



De volgende dag. Nog steeds euforisch meldt Milan zich bij de Albert Heijn. ,,Mijn chef Peter had de krant gelezen. Hij zei: ‘Je hoeft je hesje niet aan te trekken’.” In het kantoortje legt Milan uit dat hij ‘voor zijn passie’ heeft gekozen. ,,Peter begreep me, maar kon me niet meer in dienst houden.”