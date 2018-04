Milieudefensie start zaak tegen Shell om klimaatschade

BN'er Ruben van der Meer: 'Shell gedraagt zich als een verwend kind'

Acteur en cabaretier Ruben van der meer, onder meer bekend van De Lama's, heeft geen goed woord over voor het beleid van Shell. ,,Shell gedraagt zich als een verwend kind. Verwende kinderen willen ook nooit luisteren. Wij moeten met z'n allen naar de rechter om Shell op te voeden.''



Samen met duurzaam onderneemster Lynn Zebeda roept de acteur alle Nederlanders op om zich aan te sluiten bij de klimaatzaak. ,,Dit is meer dan de zoveelste petitie'', klinkt Lynn Zebada strijdbaar. ,,Al in mijn geboortejaar in 1985 schreef Shell over klimaatverandering. Nu heb ik alweer een kind. Shell heeft al een generatie gewacht om de daad bij het woord te voegen. Dit is een kans om creatief te worden en het anders te gaan doen. We moeten echt nu, nu, nu, wat doen.''



Het duo hoopt dat veel mensen zich zullen aansluiten bij de klimaatzaakshell. ,,Iedereen kan meedoen: ook je oma en de bakker'', betoogt Zebeda. ,,Het maakt niet uit of je wel eens tankt bij Shell, dat doe ik zelf ook'', vult Van der Meer haar aan. ,,Ik ben ook geen heilig boontje.''



Het stuit het tweetal tegen de borst dat het olieconcern met alle kennis die er in huis is, toch kiest voor het blijven inzetten op olie en gas. Lynn Zebeda: ,,Eénvijftigste van alle wereldwijde uitstoot sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw komt door Shell.'' Van der Meer: ,,Ik heb mijn dieselauto weggedaan en rijd nu hybride. Wij kunnen allemaal ons steentje bijdragen. Maar Shell kan een hele grote steen bijdragen.''