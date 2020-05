Militairen schrokken zich rot hoe sommige verpleeghuizen omgingen met corona

video Woning weggesla­gen door explosie: enorme ravage in Nijmeegse wijk

18:53 Hulpdiensten zijn vanmiddag in groten getale uitgerukt naar een pand aan de Hillekensacker in Nijmegen. Daar is een explosie geweest die in heel stadsdeel Lindenholt te horen en te voelen was. Beide verdiepingen van het huis zijn weggeslagen.